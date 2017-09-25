Власти Индонезии ожидают начала извержения вулкана Агунг на популярном у туристов острове Бали. С территории, прилегающей к горе, эвакуировано уже 35 000 человек.

Радиус зоны отчуждения расширен до 12 км, уровень опасности извержения повышен до максимального, передает Би-Би-Си.

Уже несколько дней в окрестностях вулкана продолжаются непрерывные сейсмические толчки, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

Тысячи эвакуированных расселили во временные убежища, оборудованные в местных школах и мэриях.

Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.

Повышенная сейсмическая активность в районе вулкана начала наблюдаться еще в августе и с тех пор непрерывно нарастала.

Агунг относится к классу стратовулканов, он имеет высоту 3142 метра и располагается на востоке острова Бали, примерно в 70 км от туристических районов, которые пока находятся вне опасности.

Международный аэропорт Бали в Денпасаре, который используется миллионами туристов каждый год, пока также действует в нормальном режиме.

Агунг входит в число 130 активных вулканов Индонезии, которые являются частью так называемого "Огненного кольца" - вулканической зоны, опоясывающей Тихий океан.

Однако министерство иностранных дел Австралии выпустило новые рекомендации для туристов, предупредив, что возможное извержение способно привести к отмене многих авиарейсов в этом регионе.

В ходе извержения 1963 года вулкан выбрасывал огромные пирокластические потоки и лавовые массы. Пирокластический поток представляет собой быстро движущееся облако, состоящее из раскаленных газов, вулканического пепла и горной породы.