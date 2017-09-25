В четверг, 28 сентября, в 17:30, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (Лийвалайа, 40) Ян Каплинский представит свой второй сборник стихов на русском языке "Улыбка Вегенера".

В новую книгу вошли стихи о больших маленьких вещах в жизни человека, таких как, например: улыбка, благодарность к умершим близким, бережное отношение к природе. Также в сборнике представлены образцы переводческого творчества Яна Каплинского, это переводы из эстонских народных песен и Сапфо, из Ли Юя и Фернанду Пессоа, и других авторов, сообщил один из организаторов мероприятия Игорь Котюх.

Ян Каплинский (1941) – один из самых известных современных европейских поэтов в мире. Написал около тысячи стихотворений по-эстонски, которые переведены на десятки языков. В 2014 году опубликовал первый сборник стихов на русском языке "Белые бабочки ночи", который был удостоен "Русской премии". Другие награды: премия Министерства культуры Эстонии "За дело всей жизни" (2016), Европейская премия по литературе (2016).

Сборник "Улыбка Вегенера" вышел в издательстве "Literature Without Borders" (Латвия). Главный редактор издательства Дмитрий Кузьмин (1968) также примет участие в презентации. Дмитрий Кузьмин – признанный исследователь современной русской поэзии. Лауреат Премии Андрея Белого 2002 "За особые заслуги перед русской литературой". В 2014 году был приглашенным профессором Принстонского университета.

Ведущий вечера - Игорь Котюх, поэт и организатор литературных мероприятий.

Организованный Таллиннской Центральной библиотекой и литературным порталом oblaka.ee цикл мероприятий "Читательский четверг" проходит ежемесячно. Следующее мероприятие состоится 26 октября, в этот день антрополог и музыкант Полина Черкасова выступит с лекцией "Профессия - сказочник". Вход свободный.