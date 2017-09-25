Принять участие в выборах в органы местного самоуправления в Таллинне точно планируют 52% опрошенных, вероятно пойдут голосовать 28%, следует из опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR. В июне соответствующие показатели составили 50% и 28%.

Как показывают результаты последних выборов в собрания местных самоуправлений, фактическая избирательная активность определяется за счет тех избирателей, которые ответили, что они точно собираются идти на выборы. Из тех, кто сказал, что вероятно примет участие в голосовании, проголосует в лучшем случае треть. Таким образом можно утверждать, что в Таллинне активность избирателей составит более 60%, отметили авторы исследования, передает ERR.

Вероятно или точно не пойдут на голосование 12% респондентов. 6% не смогли ответить на вопрос и 2% сказали, что у них нет права голоса – это были респонденты без эстонского гражданства, которые очевидно не знали, что они могут голосовать на местных выборах.

Самая низкая избирательная активность среди людей младше 34 лет – из них точно на выборы пойдут 40%.

Среди 35-44 летних голосовать собирается половина, среди тех, которым старше 45 лет, – почти 60%.

Среди респондентов с эстонским гражданством голосовать в Таллинне собираются 56%, с российским – 45%, с неопределенным – 30%.

Выше всего избирательная активность будет у жителей Нымме – 65%, Пирита – 62%, в центре города – 57% и Пыхья-Таллинна – 57%. Ниже всего – в Мустамяэ, Ласнамяэ и Хааберсти (46%).

Наиболее активны сторонники избирательного союза "Гражданин свободного Таллинна" – среди них 92% обещают голосовать на выборах. Среди сторонников Партии реформ этот показатель составил 68%, столько же у сторонников "зеленых", среди сторонников социал-демократов – 64%, а IRL – 62%. 57% сторонников Центристской партии обещали проголосовать на выборах. Среди сторонников Консервативной партии и Союза Сависаара и "Делового Таллинна"– 47%.

Муниципальные выборы пройдут 15 октября.