Организационный комитет литературной "Русской премии" приостановил прием заявок на конкурс по итогам 2017 года на неопределенный срок из-за проблем с финансированием.

"Проект приостановлен в связи с отсутствием финансирования. Оргкомитет будет своевременно информировать о судьбе "Русской премии" и выражает надежду на продолжение и развитие проекта", - говорится в официальном сообщении организационного комитета.

В понедельник, 25 сентября, данную информацию корреспонденту портала rus.err.ee подтвердила и постоянный член жюри конкурса Елена Скульская.

"Прекращение деятельности "Русской премии" стало бы огромной утратой. За 10 лет своего существования она всколыхнула литературный мир, способствовала развитию и сохранению русского языка", - сказала Скульская.

"Ежегодно мы получали по 400-500 профессиональных рукописей от соискателей на премию", - добавила Скульская.

Лауреатами основанного в 2005 году конкурса "Русская премия" становились представители Эстонии Елена Скульская, Андрей Иванов и Ян Каплинский. Специального приза конкурса был удостоен Игорь Котюх.

"Русская премия" - международная литературная премия, которая вручается за лучшие произведения на русском языке, написанные в любой стране мира за пределами России.