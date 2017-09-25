Самым популярным кандидатом в мэры Таллинна является первый номер Центристской партии на выборах в Таллинне Таави Аас. Однако его популярность по сравнению с июньскими показателями снизилась на 10%, следует из опроса Turu-uuringute AS, проведенного по заказу новостной редакции ERR.

Таави Ааса в кресле мэра Таллинна хотели бы видеть 36% респондентов. За ним по популярности следует кандидат от социал-демократов Райнер Вакра (14%). Реформист Кристен Михал и Эдгар Сависаар (первый номер списка Союза Сависаара и "Делового Таллинна", который пока не назвал единого кандидата на пост мэра) набрали равное количество сторонников – по 13%. Райво Аэга (IRL) и Мартина Хельме (EKRE) на посту мэра столицы хотели бы видеть 7% респондентов.

Кандидата от партии "Зеленые Эстонии" Зюлейху Измаилову поддержали 3% опрошенных.

Среди эстонцев кандидаты в столичные мэры от IRL, СДПЭ и Центристской партии набрали примерно одинаковое количество сторонников: Кристен Михал (22%), Райнер Вакра (21%) и Таави Аас (20%). Относительно высока была поддержка Райво Аэга и Мартина Хельме (по 12%). В то же время Эдгара Сависаара среди респондентов-эстонцев в кресле мэра хотели видеть лишь 2%.

Среди участников опроса других национальностей на первом месте был Таави Аас (58%), на втором месте – Эдгар Сависаар (26%). Поддержка других кандидатов в этой группе респондентов была достаточно маргинальной – больше других выделили Райнера Вакра (4%).

В опросе приняли участие 820 респондентов.