В социальных сетях в последние дни снова активизировался компьютерный вирус, который маскируется под розыгрыш билетов действующих в Эстонии авиакомпаний - Air Baltic, SAS, Ryanair и других.

Как сообщает Департамент государственных инфосистем, мошенническая схема, представляющая собой розыгрыш бесплатных авиабилетов, в числе прочего имитирует и рекламную кампанию Estonian Air, которая не существует уже почти два года.

Вирус, гуляющий по социальным сетям, предлагает пользователям получить два бесплатных билета по случаю вымышленного 25-летия ряда авиакомпаний: Estonian Air, Air Baltic, SAS, Norwegian Airlines, Ryanair, Finnair и т.д.

"Поздравляем! Вас выбрали для участия в нашем коротком опросе. Участвуйте и получайте два бесплатных билета airBaltic! Спешите, у нас осталось только 332 доступных билетов", - говорится в одном из поддельных рекламных сообщений.

В конце опроса участнику обязательно нужно поделиться новостью о розыгрыше на своей страничке в Facebook. Название сайта, на который ведут ссылки в таких публикациях, может начинаться по-разному. Например, airbaltic-booking.us.

Участие в подобных "конкурсах" грозит устройствам пользователей вирусами.