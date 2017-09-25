В социальных сетях в последние дни снова активизировалась кампания розыгрыша действующих в Эстонии авиакомпаний - Air Baltic, SAS, Ryanair и других. Это мошенническая схема, цель которой получить большое число кликов.

Как сообщает Департамент государственных инфосистем, мошенническая схема, представляющая собой розыгрыш бесплатных авиабилетов, в числе прочего имитирует и рекламную кампанию Estonian Air, которая не существует уже почти два года.

Хорошая новость в том, что страница мошеннической кампании не содержит вирусов, плохая - в том, что бесплатных авиабилетов никто не раздает, отмечает новостной портал ERR.

По словам специалиста CERT-EE Силле Лакс, в данном случае цель кампании - набрать большое число кликов. Вреда для пользователя пока нет, однако не факт, что позднее на страницу не будет установлено зловредное программное обеспечение. Так что участие в подобных "конкурсах" может грозить устройствам пользователей вирусами.

В рамках кампании пользователям соцсетей предлагают получить два бесплатных билета по случаю вымышленного 25-летия ряда авиакомпаний: Estonian Air, Air Baltic, SAS, Norwegian Airlines, Ryanair, Finnair и т.д.

"Поздравляем! Вас выбрали для участия в нашем коротком опросе. Участвуйте и получайте два бесплатных билета airBaltic! Спешите, у нас осталось только 332 доступных билетов", - говорится в одном из поддельных рекламных сообщений.

В конце опроса участнику обязательно нужно поделиться новостью о розыгрыше на своей страничке в Facebook. Название сайта, на который ведут ссылки в таких публикациях, может начинаться по-разному. Например, airbaltic-booking.us.

По данным Департамента государственных инфосистем, мошенническую страницу Estonian Air посетили 12 289 человек, а AirBaltic - 7285 человек.