Опрос: центристы выиграют выборы в Таллинне, но большинства в горсобрании не получат

Отдать свой голос Центристской партии на местных выборах в Таллинне планирует 44% респондентов, следует из опроса Turu-uuringute AS, проведенного по заказу новостной редакции ERR. В нем приняли участие 820 жителей Таллинна. Социолог Юхан Кивиряхк прокомментировал результаты опроса службе новостей "Радио 4".

Поддержка центристов снизилась по сравнению с июньским показателем на 7% до 44%. По сравнению с прошлым опросом добавился Союз Сависаара и "Делового Таллинна", который забрал русскоязычных сторонников Центристской партии.

На втором месте по популярности среди жителей Таллинна Партия реформ (17%) и на третьем – Социал-Демократическая партия (12%). Избирательный пятипроцентный порог преодолела бы и Консервативная народная партия (EKRE), снискавшая поддержку 7% респондентов.

IRL и Союз Сависаара набрали по 5%.

Избирательный порог не преодолела бы партия "Зеленые Эстонии", избирательный союз "Свободный гражданин Таллинна" и другие партии, избирательные союзы и независимые кандидаты.

Показатели в группе пообещавших точно пойти на выборы отличаются

Если смотреть на ответы тех респондентов, которые заявили, что точно пойдут на выборы, то поддержка Центристской партии составила 42%. Этот показатель может быть даже точнее, так как результаты прошлых муниципальных выборов показали, что среди этой группы респондентов и фактическая избирательная активность была примерно такой же.

Среди пообещавших проголосовать Партию реформ поддержали бы 20%, СДПЭ – 13%, а IRL и EKRE – по 6%, а Союза Сависаара и "Делового Таллинна" – 4%.

На прошлых выборах Центристская партия под руководством Эдгара Сависаара набрала 52,7% голосов и получила 46 мест из 79 в столичном горсобрании. На местных выборах в 2009 году центристы в Таллинне набрали абсолютное большинство – 53,6% голосов.

В последний раз поддержка центристов в Таллинна была ниже 50% на выборах в 2005 году, когда они набрали 41,1% голосов.