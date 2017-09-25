Стоимость отопления в Лаагри может подешеветь на 10% ({{commentsTotal}})
В понедельник, 25 сентября, предприятие Adven Eesti открывает новую работающую на древесной щепе котельную для обеспечения теплоэнергией примерно 5000 жителей и предприятий поселка Лаагри (Харьюский уезд).
По заверению компании, благодаря работе новой котельной, предельная цена центрального отопления в регионе снизится примерно на 10%.
По словам председателя правления Adven Eesti Урмо Хейнама, только что построенная котельная позволит избежать удорожания производства тепла в Лаагри из-за изменяющихся акцизов на газ.
Стоимость строительства котельной составила около 1,4 млн евро.
Редактор: Сергей Михайлов