В понедельник днем солнечно и тепло, +15..+19

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Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
В Пярнумаа в волости Саарде, мужчина во время совместного распития алкогольных напитков убил свою жену.
Одним из нововведений на муниципальных выборах в 2017 году является так называемый "закон о двух стульях". Теперь действующие члены Рийгикогу могут баллотироваться в местные самоуправления и работать там, не отказываясь от места в парламенте. Это замечательно для разного рода политических гигантов и партий с недостатком ярких кадров. Народу же, на мой взгляд, "двойные" депутаты совсем не нужны.
Канцлер права Юлле Мадизе не видит никаких перспектив у разработанного Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроекта, согласно которому право голосовать на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии и постоянно проживающих в стране граждан ЕС. По ее словам, невозможно лишить обладателей "серых" паспортов и граждан третьих стран права участвовать в выборах в местные органы самоуправления.
В магазине Apollo, в торговом центре Solaris, 28 сентября в 18:00
состоится презентация книги Эллы Аграновской "Последний генерал-фельдмаршал. Жизнь и судьба графа Д. А. Милютина". Книгу представят ее автор, а также критик Этери Кекелидзе. Также в программе – фрагменты документального фильма "Последний генерал-фельдмаршал".