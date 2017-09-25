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Региональная больница открыла новую двухуровневую парковку ({{commentsTotal}})

Эстония
Северо-Эстонская региональная больница (PERH).
Северо-Эстонская региональная больница (PERH). Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Пациенты Северо-Эстонской региональной больницы в Таллинне с сентября могут парковаться на двухуровневой парковке, открыт новый главный вход в больницу, а находящийся рядом парк обновлен.

На новой парковке 89 мест, кроме того клиенты по-прежнему смогут пользоваться старой парковкой сбоку от больницы, рассчитанной на 124 автомобиля, передает ERR.

На парковке для инвалидов, которая находится на одном уровне с главным входом, для людей с особыми потребностями предусмотрено 18 парковочных мест, в том числе одно для инватакси.

Кроме того, перед главным входом в больницу есть три места для транспортных средств, которые подвезли пациентов к больнице. Парковка для автомобилей пациентов с ограниченными возможностями на инвапарковке бесплатная.

"Пациентам, которым трудно передвигаться, мы рекомендуем пользоваться парковочными местами, которые находятся перед главным входом на одном уровне с ним, так как оттуда прямой вход в больницу", – сказал старший врач региональной больницы доктор Андрус Реммелгас.

Редактор: Ирина Киреева

парковкарегиональная больница


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