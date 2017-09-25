По словам зубного врача Анастасии Кульдмаа, жевать жевательную резинку в течение пяти минут после еды — полезно для здоровья зубов. Жвачка с правильным составом стимулирует выделение слюны и останавливает кислотную атаку, всегда возникающую после еды.

По словам Кульдмаа, жевательная резинка предназначена для того, чтобы стимулировать выделение слюны после еды, а вовсе не для того, чтобы налепить на себя кусочки еды, как ошибочно думают люди. "Она не очищает зубы механически или делает это очень условно", - отметила она в интервью для "Радио 4".

"Как зубной врач, я настоятельно рекомендую делать разницу между жвачкой и жевательными конфетами. Маленькие цветные шарики, которые продаются в круглых автоматах — это не жвачки, а жевательные конфеты. Жевательная резинка не должна содержать сахар, а должна содержать ксилит", - рассказала зубной врач, подчеркнув, что в составе жвачки он должен стоять на первом месте.

"Если ксилит стоит в списке на шестом месте, то значит его просто капнули в большую бочку, и он там присутствует формально. Если он стоит первым — значит его там достаточно", - уточнила она.

Ксилит — натуральный заменитель сахара, содержащийся в жевательной резинке, который очень похож на сахар, но микробы его не усваивают, поэтому они на какое-то время останавливают свою жизнедеятельность:

"Они не умирают, а так сказать, получают шок и перестают выделять кислоту, и таким образом кислотная атака во рту после еды останавливается", - рассказала врач.

Жвачку с ксилитом нужно жевать по две подушечки после каждого приема пищи, примерно по пять минут — пока она сладкая, советует Кульдмаа.