В Японии пройдут досрочные выборы в парламент

На собрании Либерально-демократической партии (ЛДП) он завил, что после этого будут назначены внеочередные выборы в нижнюю палату, которые, как ожидается, пройдут 22 октября, а избирательная кампания начнется 10 октября. По словам Абэ, на принятие решение повлияла растущая напряжённость вокруг КНДР, сообщает euronews.

Срок полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента истекает в декабре 2018 года. Последний раз выборы в нижнюю палату парламента Японии проводились в декабре 2014 года и завершились победой ЛДП и "Новой Комэйто". Сейчас депутаты от этих партий занимают 323 из 475 депутатских кресел. Еще 92 места – у ведущей оппозиционной Демократической партии.