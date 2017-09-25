В четверг состоится презентация книги Эллы Аграновской "Последний генерал-фельдмаршал"

В магазине Apollo, в торговом центре Solaris, 28 сентября в 18:00 состоится презентация книги Эллы Аграновской "Последний генерал-фельдмаршал. Жизнь и судьба графа Д. А. Милютина". Книгу представят ее автор, а также критик Этери Кекелидзе. Также в программе – фрагменты документального фильма "Последний генерал-фельдмаршал".

В центре сюжета – судьба графа Дмитрия Милютина, который еще при жизни стал личностью легендарной и вошел в историю Российской империи как самый выдающийся военный министр-реформатор. А история его любви словно вышла из сказки: супруги Милютины прожили вместе 69 лет, вырастили шестерых детей и ушли из жизни почти в один день.

Проекту "Последний генерал-фельдмаршал" предшествовал документальный фильм Э. Аграновской и Н. Шарубина "Эстонская миссия русской княгини", который рассказывает о старшей дочери

Милютина – княгине Елизавете Шаховской. Бывшая фрейлина императрицы и сестра милосердия, став женой губернатора Эстляндии, возглавила отделение православного братства, трудами которого был основан Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь, открыты приют, школа и лечебница для бедствующего населения нынешнего Ида-Вирумаа.

В книге и фильме "Последний генерал-фельдмаршал" великие замыслы главного героя и придворные интриги переплетаются с современной историей восстановления в московском Новодевичьем монастыре надгробий графа и графини Милютиных, которые были уничтожены в 1930-е годы. Но многие персонажи, так или иначе повлиявшие на судьбу не только главного героя, но и большой империи, в фильме только обозначены. Например, за кадром остались личная жизнь его детей, многочисленных членов императорской семьи. В книге эти истории, порой счастливые, но чаще, увы, печальные, рассказаны подробно.

Читателям, возможно, будет интересна и история "Особняка военного министра" в Санкт-Петербурге, построенного по проекту архитекторов Отто фон Гиппиуса и Рудольфа Бернгарда – авторов проекта церкви Каарли в центре Таллинна.