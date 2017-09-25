В Маардуское озеро выпустят 500 мальков линя ({{commentsTotal}})
В среду, 27 сентября, в Маардуское озеро будет выпущено 500 мальков линя, которые выращены на рыбоводческой ферме в Отепя.
Об этом сообщила пресс-служба Маарду, отметив, что в зимний период в озере наблюдалась нехватка кислорода – это привело к гибели разных видов рыб.
Линь – вид лучеперых рыб семейства карповых, который отличается от других обитателей пресноводных водоемов золотистым цветом. Линь непривередлив и уживается в довольно кислотной воде при низком уровне кислорода.
В Маардуском озере достаточное количество питательных веществ.
Редактор: Сергей Михайлов