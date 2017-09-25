С сегодняшнего дня на сайте Фонда интеграции открыта регистрация на бесплатные курсы эстонского языка. Курсы начнутся в октябре сразу в нескольких городах – Таллинне, Нарве, Силламяэ, Йыхви и Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.

Всего осенью текущего года откроются в общей сложности 38 учебных групп, рассчитанных на 572 человека, сказала глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар службе новостей "Радио 4".

"Это курсы на четырех разных уровнях: А1, А2, В1 и В2. Регистрация будет идти до тех пор, пока не будут укомплектованы группы. В группе будет максимум 16 человек. Плюс в каждую группу примут добавочно по пять человек в лист ожидания, если вдруг кто-то откажется", – пояснила Кяосаар.

В феврале начнется регистрация на новые курсы.

"Курсы длятся пять месяцев, занятия по два раза в неделю. Обязательного экзамена по окончании нет. Конечно, учитель тестирует при поступлении на курсы и в течение обучения, чтобы человек понимал, как изменился его языковой уровень", – отметила Кяосаар.

Зарегистрироваться можно на сайте Фонда интеграции.