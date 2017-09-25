Миссия ООН указала на нарушения прав человека в Крыму: незаконные аресты, похищения, пытки

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад, согласно которому после присоединения Крыма к России на полуострове наблюдались серьезные нарушения прав человека, говорится в пресс-релизе, приуроченном к обнародованию доклада.

"Были задокументированы серьезные нарушения прав человека, такие как незаконные аресты и задержания, насильственные похищения, дурное обращение, пытки и как минимум один случай внесудебной казни", - отмечается в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Составители документа утверждают, что смена законодательства Украины на законы РФ, а также переход в российское гражданство оказали негативное влияние на многих жителей полуострова.

В пресс-релизе говорится, что в наибольшей степени отрицательные последствия коснулись трех групп населения - жителей, которые отказались перейти в российское гражданство, местных гражданских служащих и тех жителей Крыма, которые не отвечали официальным требованиям получения гражданства и стали иностранными гражданами в Крыму.

Кроме того, упоминаются запреты на деятельность ряда украинских и крымских телеканалов на территории Крыма.

В докладе содержатся рекомендации правительству РФ с целью улучшения ситуации на полуострове. Также авторы доклада призвали украинские власти "использовать все доступные юридические и дипломатические средства, чтобы способствовать и гарантировать реализацию прав человека жителями Крыма".

Между тем Россия считает нелегитимным доклад о ситуации с правами человека в Крыму, который был подготовлен наблюдательной миссией ООН на Украине, заявил "Интерфаксу" в понедельник источник в постпредстве РФ при ООН и других международных организациях в Женеве.

"Странно, что наблюдательная миссия ООН на Украине, которая была создана в рамках двустороннего соглашения Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Украины, готовит доклад по ситуации с правами человека в России и вообще комментирует эту ситуацию, - заявил источник. - Мы считаем, что это не находится в компетенции наблюдательной миссии".