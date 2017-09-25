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Сборная Эстонии по футболу в ноябре сыграет с Финляндией ({{commentsTotal}})

Спорт
Сборная Эстонии по футболу.
Сборная Эстонии по футболу. Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

Футбольные союзы Эстонии и Финляндии договорились о проведении товарищеского матча между национальными командами обеих стран, который 9 ноября пройдет в Хельсинки.

Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза.

Соглашение также предусматривает, что в 2019 или 2020 году соперники сыграют уже в Эстонии. Точная дата этого поединка будет названа позднее.

В рейтинге ФИФА за сентябрь сборная Эстонии занимает 84-е место, сборная Эстонии находится тремя строчками ниже.

Последний раз Эстония и Финляндия встречались в июне 2015 года в Турку. Тогда со счетом 2:0 победили гости. Дублем у победителем отметился Атс Пурье.

Редактор: Сергей Михайлов



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