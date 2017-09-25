Канцлер права: постановление об обязательных соцуслугах в Нарве не соответствует конституции

Канцлер права Юлле Мадизе обнаружила в нарвском постановлении об оказании обязательных социальных услуг разногласия с конституцией. Главная проблема заключается в том, что в местном постановлении сужен круг людей, получающих социальные услуги.

Советник канцлера права Кристи Плоом привела пример подобных услуг:

"Человеку может понадобиться помощь при отоплении или приготовлении пищи, или чтобы ему принесли домой продукты. Согласно нарвскому постановлению, услуга не оказывается тем людям, у кого есть совершеннолетние дети. Или, например, услугу не оказывают по выходным. И если зимой необходимо отапливать жилье, то человек не получает необходимой помощи", - привела пример советник канцлера.

Разногласия есть и в оказании транспортных услуг. Например, Нарва не оплачивает дорогу до работы инвалидам или услуга имеет ограничения.

"Если человек использует так называемое пособие в размере 80 евро в год, то остальные расходы он должен оплачивать самостоятельно, независимо от того, есть ли у него на это средства. Согласно закону, если в самоуправлении есть нуждающийся в помощи, которому понадобилась одна из 19 обязательных социальных услуг, то самоуправление должно предоставить человеку возможность ее получить", - отметила Плоом.

Отвечающая за социальную сферу помощник мэра Нарвы Татьяна Пацановская наличие проблемы не признает.

"Все наши постановления соответствуют конституции. 14-я статья Закона о социальном обеспечении говорит о том, что в том случае, если город выплачивает определенные пособия или оказывает услуги за счет своего бюджета, то самоуправление утверждает свой порядок, где указаны условия оказания услуг, а также размеры суммы, которую человек должен покрывать самостоятельно. И в действительности у нас все нуждающиеся получают необходимую помощь. Не было ни одного случая, чтобы человеку не оказали услугу", - подчеркнула Пацановская.

По ее словам, в постановление не будут вноситься никакие изменения, поскольку они составлены на основании представлений самоуправления об оказании социальных услуг, а также в соответствии с возможностями бюджета города.

Советник канцлера подчеркнула, что в случае, если не будут предприняты никакие действия, у канцлера права есть право обратиться в Госсуд и поставить вопрос о соблюдении конституции там.