Парламентская фракция Центристской партии обсудит вопрос о членстве исключенной из партии Ольги Ивановой только после местных выборов, чтобы не предлагать людям, раскалывающим партию, желаемое ими внимание общественности, сказал заместитель председателя партии Яанус Карилайд.

"В понедельник тему Ивановой мы не затрагивали, она спокойно присутствовала на заседании фракции, – сообщил Карилайд после собрания. – Все члены фракции хотят сейчас заниматься местными выборами, а согласно внутренней договоренности, людьми, плохо обошедшимися с партией, мы займемся после выборов".

Карилайд заверил, что фракция не упустит тему из фокуса. "Те, кто раскалывает партию, хочет, чтобы мы занимались ими в самое горячее с точки зрения предвыборной кампании время. Но мы на эту провокацию не поддадимся. Пускай оскорбляют, раскалывают, подрывают – это останется на их совести", – добавил он.

По словам Карилайда, остающаяся пока членом Центристской фракции Иванова заявила, что поддерживает правительство Юри Ратаса и не видит ему альтернативы. "Хотя она и критикует правительство Ратаса, она понимает, что правительство Партии реформ будет еще хуже и по этой причине неоднократно заверила нас, что поддерживает коалицию", – сказал Карилайд.

На вопрос, верит ли фракция уверениям Ивановой о поддержке, Карилайд ответил, что руководство партии Иванову из партии исключило и это свидетельствует о недоверии ей.

Исключение состоялось 11 сентября, после того, как стало известно, что Иванова вместе с бывшим руководителем партии Эдгаром Сависааром учредила избирательный союз и баллотируется против Центристской партии.