Опрос: центристы уверенно выиграют выборы в четырех из восьми районов Таллинна

Центристская партия уверенно выиграет предстоящие 15 октября муниципальные выборы в четырех районах Таллинна, в двух частях города победу одержат реформисты, а в еще двух районах ситуация запутанная, следует из опроса Turu-uuringute AS, проведенного по заказу новостной редакции ERR.

Самого крупного успеха Центристская партия добьется в Ласнамяэ, за нее должны проголосовать 68% избирателей, передает новостной портал ERR.

Уверенной победы центристы добьются также в Пыхья-Таллинне (49%), Хааберсти (45%) и Мустамяэ (43%).

Результаты опроса по частям города.

В Кристийне хорошие шансы на победу есть у центристов (25%), соцдемов (23%) и реформистов (22%). В Нымме будет тоже упорная борьба за победу между тремя партиями - Центристской (24%), Социал-демократической (21%) и EKRE (19%).

Реформисты добьются победы в двух районах - Кесклинн (33%) и Пирита (36%).

В опросе приняли участие 820 человек.

Муниципальные выборы-2013: центристы выиграли в пяти районах

В 2013 году на местных выборах центристы выиграли в пяти районах Таллинна - Ласнамяэ, Мустамяэ, Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне. В Кесклинне, Нымме и Пирита победу праздновала партия IRL, кандидатом в мэры у которой был нынешний реформист Ээрик-Нийлес Кросс.