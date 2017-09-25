Эстонки вошли в десятку лучших на соревнованиях по культуризму и фитнесу в Барселоне ({{commentsTotal}})
С 22 по 25 сентября в Барселоне проходили престижные соревнования по культуризму и фитнесу Arnold Classic Europe, на которых сборная Эстонии была представлена девятью участниками.
В категории фитнес-бикини лучший результат показала Хелена Манг, когда заняла пятое место в категории до 166 см, передает Postimees.
Марилийз Миа Топп вошла в семерку лучших в категории до 162 см, но в финал ей пробиться не удалось.
Редактор: Ирина Киреева