Карточки избирателя должны быть получены до 30 сентября

Всем участвующим в муниципальных выборах не позднее, чем за 15 дней до голосования, должна быть отправлена карточка избирателя.

На бумажном носителе карточка избирателя направляется по адресу места жительства согласно Регистра народонаселения, а в электронном виде - на адрес электронной почты избирателя, если его адрес на сервере @eesti.ee перенаправлен на повседневно используемый адрес электронной почты, передает пресс-служба столичной мэрии "Раэпресс".

Председатель Таллиннской городской избирательной комиссии Тоомас Сепп напомнил, что карточка избирателя носит исключительно информативный характер и брать ее с собой на избирательный участок не нужно. На ней указаны место и время голосования и номер телефона избирательного участка. Получение карточки подтверждает, что избиратель занесен в списки для голосования.

Сепп подчеркнул, что не получивший до 30 сентября карточку избирателя или обнаруживший в ней ошибки, может обратиться с заявлением в свою районную управу для получения объяснений или исправления ошибок. Данные о своем месте жительства можно проверить на портале www.eesti.ee.

Муниципальные выборы в Таллинне и других самоуправлениях Эстонии пройдут 15 октября.