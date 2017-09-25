В Тартуском художественном музее открывается вдохновленная политикой России выставка

В Тартуском художественном музее на этой неделе откроются две новые выставки - "Раскрась чёрным II" и "Музейная хореография".

В четверг, 28 сентября, откроется персональная выставка Арта Аллмяги "Раскрась чёрным II". Нарративная инсталляция, заполнившая весь первый этаж, была вдохновлена политикой России и использует узнаваемую яркую эстетику Аллмяги.

"Раскрась чёрным II" – это концептуальное продолжение предыдущих выставок Аллмяги: «Холодная война» в галерее Драакони (2014) и в Музее современного искусства Эстонни (2016), а также "Раскрась чёрным" в галерее Драакони (2017).

Отправной точной в выставке Аллмяги стал вступивший в силу в 2015 году в России указ президента, засекретивший причины смерти всех военных.

Скрыть чью-то смерть сложно, но причины и детали можно легко утаить. Согласно официальным объяснениям, погибшие за границей военные находились зачастую там в отпуске, что было неожиданностью для их близких.

Как отмечают организаторы выставки, человек превращается в ресурс, который можно отправить куда угодно делать что угодно.

"В доступных общественности официальных документах самые тёмные поступки скрыты за чёрными полосами. Попытки озвучить правду приравниваются к оглашению государственной тайны, за что можно получить наказание. Секретность создаёт паранойю, а паранойя порождает теории заговора. Из одного факта может вырасти целая драма", - говорится в пресс-релизе.

Арт Аллмяги (р. 1983) – эстонский скульптор, также работающий с инсталляциями. Получил степень бакалавра в Тартуской высшей художественной школе и степень магистра в Эстонской художественной академии; принимает участие в выставках с 2008 года.

Выставка открыта до 14 января 2018 года.

"Музейная хореография"

С 29 сентября открыта международная групповая выставка "Музейная хореография", центром которой становятся сами зрители. Среди участников выставки представлены всемирно признанные танцоры, а также известные авторы из Эстонии.

Выставка "Музейная хореография" объединяет современные произведения зарубежных и эстонских авторов, которые средствами хореографии и танца исследуют характерные для музея аспекты.

Объектами для исследования становятся экспозиция, коллекция, архитектура, институциональная и идеологическая среда, но основное внимание уделяется публике музея. Все представленные произведения подчёркивают то, что музей – это среда, которую создаёт публика своим ежедневным присутствием – поведением и движением, восприятием и культурным фоном, принимая или отвергая созданную систему ценностей.

Участвующие художники: Бояна Цвеич, Ксенула Элефтериадис, Уильям Форсайт, Мария Хассаби, Леннарт Лаберенц, kadrinoormets, Эбби Пейдж, Карл Сакс, Маарья Тыниссон, Зорка Вольны.

Выставка открыта до 7 января 2018 года.