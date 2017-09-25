Президент Эстонии провозгласила закон о ратификации Стамбульской конвенции

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник провозгласила закон о ратификации конвенции Европейского совета о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульской конвенции).

"Насилие над женщинами - это не внутреннее дело семьи, но серьезная социальная проблема. Поддерживая конвенцию, мы подаем ясный и четкий сигнал, что наше общество нетерпимо к насилию в отношении женщин. На самом деле, в нашем обществе не должно быть места никакой форме насилия. Для этого культуру игнорирования нужно заменить культурой внимательности и повышать общий уровень информированности, но это должно поощрять и законодательство", - сказала президент Кальюлайд, провозглашая закон.

Цель конвенции — борьба с насилием в отношении женщин, в том числе девочек и девушек младше 18 лет, которое является одной из основных причин сохраняющегося неравенства мужчин и женщин.

Рийгикогу одобрил Стамбульскую конвенцию на прошлой неделе. Во втором — последнем — чтении за инициированный правительством закон о ратификации конвенции проголосовали 79 депутатов, а против 6.

Стамбульская конвенция создает основы для защиты и оказания помощи жертвам насилия против женщин и насилия в семье. Конвенция также призвана укреплять международное сотрудничество по ликвидации насилия против женщин и насилия в семье.

Конвенция была принята 7 апреля 2011 года в Стамбуле, Эстония подписала ее 2 декабря 2014 года.