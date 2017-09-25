В Тарту обсудили отчет о приемах и средствах ведения электронных войн в России

В Эстонской авиационной академии в Тарту проходит международная конференция по технологиям и вызовам эпохи электронных войн.

В течение трех дней проходят презентации инновационных решений предприятий оборонной промышленности, образцов кибероружия НАТО. А Международный центр оборонных исследований представил отчет о приемах и средствах ведения электронных войн в России, передает "Актуальная камера".

"В рапорте говорится о том, каким образом развивались способы ведения электронной войны в России за последние 20-25 лет, начиная с первой Чеченской войны", - говорит руководитель отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Кусти Салм.

Рапорт был заказан Министерством обороны Эстонии. По словам главы ведомства Юри Луйка, важность этого доклада трудно переоценить.

"Современные войны все-таки очень отличаются от прошлых войн. И мы должны понимать новые технологические высокие аспекты такого конфликта", - говорит Луйк.

По словам министра обороны, много предприятий в нашей стране работают в сфере кибербезопасности.

"Конечно, мы хотим показать, что здесь делаем. Также хотим обменяться мнениями со специалистами со всего мира", - добавляет Луйк.

В конференции принимают участие представители более 20 стран, в том числе Австралии, Канады, Украины, Малайзии и Великобритании.