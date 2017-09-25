ВИДЕО: в Пярну столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус

В понедельник, 25 сентября, в центре Пярну на улице Лай было нарушено движение. Причиной тому стала авария, в которой столкнулись легковой автомобиль и городской рейсовый автобус.

Пассажиры, находившиеся в автобусе, не пострадали, передает "Актуальная камера".

Зато повреждения получил новый автобус, который вышел на городские линии только в начале июля этого года.

Причины ДТП выясняются, однако по предварительным данным, виновником происшествия стал водитель легкового автомобиля. В ходе столкновения он получил легкие травмы.

Согласно подозрениям, водитель находился в состоянии опьянения. Для более детального обследования его отправили в больницу.