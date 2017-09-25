Префект: в четверг и пятницу старайтесь избегать поездок в центр Таллинна

В связи с приездом в Таллинн руководителей европейских государств на саммит ЕС в четверг и пятницу в центре Таллинна ожидаются большие пробки. Полиция советует избегать поездок на машине в центр и предпочесть общественный транспорт. Значительно будет усилен контроль, водителям следует приготовиться к проверке документов.

В четверг и пятницу движение в центре Таллинна будет в значительной мере осложнено в связи с проведением саммита Совета Европейского союза в сфере цифровых технологий, передает "Актуальная камера".

Тартуское шоссе, парк Кадриорг и зона вокруг Котла культуры будут закрыты или временно перекрыты для движения. Полиция советует избегать поездок в центр города на личном транспорте и иметь в виду, что общественный транспорт будет работать медленнее обычного.

"Если возможно, то постарайтесь не выезжать к Тартускому шоссе в четверг после обеда и в течение пятницы. Движение на Тартуском шоссе будет очень интенсивным. Помимо этой улицы будут и другие места в центре Таллинна, на которых движение будет осложнено. Это район прилегающий к Котлу культуры, зоны вокруг отелей "Хилтон", "Радиссон" и других. Поэтому в эти дни по возможности избегайте поездок в центр", - говорит префект Пыхьяской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны Кристьян Яани.

Полиция усилила проверку на границе. Поэтому все, кто собирается ехать в Финляндию или Латвию, обязательно должны иметь при себе удостоверяющий личность документ и рейсовый документ.

Вообще, полиция рекомендует иметь документы при себе всегда. В противном случае будьте готовы к тому, что процедура установления личности может занять время. Дополнительная информация и схемы перекрытия улиц будут доступны на официальном сайте департамента.