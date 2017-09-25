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КНДР назвала слова Трампа о Ким Чен Ыне объявлением войны ({{commentsTotal}})

За рубежом
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что США объявили войну Северной Корее
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что США объявили войну Северной Корее Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал слова президента США Дональда Трампа в адрес северокорейского руководства объявлением войны и заявил, что Северная Корея будет рассматривать все варианты ответа.

В частности, Ли Ён Хо заявил о праве КНДР сбивать американские военные самолеты, которые приближаются к воздушным границам страны, передает Русская служба "Би-би-си".

"Поскольку США объявили войну нашей стране, у нас есть полное право принять контрмеры, включая право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны", - заявил министр журналистам в Нью-Йорке.

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" - написал Трамп в "Твиттере", комментируя речь главы МИД КНДР на Генеральной ассамблее ООН.

Выступая в ООН 19 сентября, Трамп сказал, что готов полностью уничтожить Северную Корею, если та будет угрожать США или их союзникам. В своей речи Трамп также наградил северокорейского лидера прозвищем "человек-ракета", который, по его мнению, готов покончить с собой и своим режимом.

В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал речь американского президента собачьим лаем. "Собака лает, а парад идет", - сказал он, беседуя с журналистами близ штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Не остался в стороне и сам Ким Чен Ын. 22 сентября в обращении по государственному телевидению он заявил, что речь президента США на Генассамблее ООН представляла собой шизофренический припадок, а самого Трампа назвал сумасшедшим старикашкой, который сорвал со своего языка неслыханный доселе грубейший сумасшедший вздор.

 



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