Юри Випс выиграл чемпионат мира в гоночном классе "Формула-4"

Эстонский автогонщик Юри Випс стал самым молодым чемпионом мира в гоночном классе "Формула-4".

Заключительный этап нынешнего чемпионата прошел на автодроме в немецком Хоффенхайме. 17-летний Випс финишировал вторым, уступив только представителю Новой Зеландии Маркусу Армстронгу, передает "Актуальная камера".

Однако этого хватило, чтобы набрать очки и сохарнить лидерство в общем зачете. В итоге Юри Випс стал победителем в этом классе автогонок и рассчитывает на повышение в следующем сезоне.

Для эстонского автоспорта эта победа стала главным достижением в нынешнем сезоне.