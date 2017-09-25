В Силламяэ жители домов на улице Виру встали на защиту орешника

Защитники орешника и других зеленых насаждений в Силламяэ вышли на протестную акцию. Недовольство жителей вызвано тем, что при строительстве так называемой накопительной дороги власти собираются вырубить часть зеленых насаждений, спасающих жильцов от шума оживленного шоссе Таллинн-Нарва.

Жители домов по улице Виру вышли с протестом на улицу. Дома, находящиеся в десятках метров от шоссе Таллинн-Нарва, могут остаться без зеленого защитного слоя в виде орешника и прочих деревьев, передает "Актуальная камера".

Часть насаждений планируют вырубить при строительстве накопительной дороги, которая будет собирать транспорт для съезда на основное шоссе.

"Мы же сами губим свою природу, а потом говорим - климат меняется и прочее. В этом городе орешник - это достопримечательность", - говорит вышедший на акцию протеста Константин Анцибор.

"Это единственная зеленая зона, которая нас хоть мало-мальски защищает. И уничтожение ее это не просто глупость, а натуральное преступление", - добавляет Лейда Дорофеева.

Детальная планировка накопительной дороги была принята депутатами горсобрания двумя неделями ранее, однако до утверждения ее еще необходимо провести публичные слушания и обсуждение. В мэрии города отмечают, что вопрос зеленых насаждений вставал при принятии документов и тогда была достигнута определенная договоренность.

"Движение по этой дороге будет более спокойным и плавным. И ясно, что там, где идет дорога, не может быть деревьев. Но предусмотрена замещающая посадка", - отмечает мэр Силламяэ Тынис Калберг.

По словам Калберга, после строительства дороги часть зеленого насаждения будет восстановлена. Часть жителей домов по улице Виру не доверяют руководству города.

"Я не против дороги, но возникает вопрос, зачем убирать эту полосу орешника, который здесь растет испокон веков. Если логически подумать, то стоит перенести дорогу поближе к Таллиннскому шоссе, и это никого не затронет", - подчеркивает Наталья Борисова.

На этой неделе городская управа должна выдать разрешение на начало строительных работ, которые будет вести Департамент шоссейных дорог. Планируется, что завершится строительство весной следующего года.