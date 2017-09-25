В Таллинне стартовал "Петербургский театральный сезон"

В Таллинне началась неделя "Петербургского театрального сезона". Культурная столица России представит четыре постановки, а также две выставки.

Декорации-трансформеры, необычное световое оформление и эпатажные образы - именно с этого стартовал сегодня "Петербургский театральный сезон" в Таллинне, передает "Актуальная камера".

Основоположник культурного проекта - Петербургский государственный драматический театр "Приют комедианта" спустя 10 лет приехал в Таллинн с "Женитьбой Фигаро". Режиссер спектакля Василий Сенин признается, что в постановке много личного, а её идея возникла у него в нелегкий жизненный период.

"Со мной, как с Фигаро, произошла история с другими несколькими людьми, которые были моими графами Альмавивами. Вчерашние друзья начинают делить мир. Не знаю, насколько эта тема актуальна для Эстонии, но в России сейчас она очень актуальна", - говорит Сенин.

"Нам хотелось представить в Таллинне весь спектр произведений", - отмечает директор фестиваля и худрук театра "Приют комедианта" Виктор Минков.

Вместе со 170 солдатами культурного десанта в Таллинне высадилась труппа кукол-марионеток - представители одного из старейших кукольных театров России - театра Деммени. Каждый вечер до 3 октября Царь, Секретарь партячейки, Заведующий политпросветом, Чебурашка и другие кукольные персонажи будут оживать в руках актеров театра. Вход на эти представления бесплатный.

Свою дебютную фотовыставку "Петербург как вдохновение" в рамках фестиваля открыла молодая художница Дарьян Волкова. На фотоработах бывшей артистки труппы Эрмитажного театра легкие и грациозные балерины застывают в монолитной архитектуре и становятся частью истории жилых домов города.

"Мы подобрали цветовую гамму, свою позу. Мы старались отразить атмосферу через тело балерины", - говорит Волкова.

Завершится "Петербургский театральный сезон" гала-концертами Санкт-Петербургского государственного театра балета имени Леонида Якобсона в театре "Эстония" 2 и 3 октября.