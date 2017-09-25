На чемпионате мира по академической гребле эстонская четверка пробилась в полуфинал ({{commentsTotal}})
В США стартовал чемпионат мира по академической гребле. В первый день соревнований состоялись квалификационные заезды.
Эстонская парная четверка успешно прошла отбор и вышла в полуфинал, передает "Актуальная камера".
После первых метров дистанции команда шла четвертой, но в концовке смогла прибавить и финишировать третьей, следом за сборными Литвы и Нидерландов.
На этом чемпионате Эстония выступает в ранге бронзовых призеров Олимпиады. По сравнению с прошлым годом в четверке произошли изменения. К Тыну Эндрексону, Аллару Рая и Каспару Таймсоо присоединился Каур Куслап.
Полуфинальные заезды состоятся в четверг.
Редактор: Виктор Сольц