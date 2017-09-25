Предприниматель Татьяна Толстая: мой сын собирается стать эстонским политиком

Управляющий директор кинотеатров Cinamon Татьяна Толстая рассказала о том, что ее старший сын собирается стать эстонским политиком. Также предприниматель поведала о своем любимом блюде из эстонской кухни и том, чем бизнес по-эстонски отличается от ведения дел в России.

Предприниматель Татьяна Толстая, несколько лет назад переехавшая из России в Эстонию, в интервью передаче "ТВой вечер" рассказала, что ее ничего не раздражает в Эстонии, а ее дети легко приспособились к жизни в новой стране.

"Они быстро освоили общественный транспорт, выяснили, что можно на нем ездить бесплатно. Для них это было обретение свободы", - отметила Толстая.

Свои дела предприниматель ведет в основном на русском и английском языках, хотя и изучала эстонский вместе с телезрителями программы "Кофе +". А вот ее дети уделяет эстонскому языку еще больше внимания.

"Мои дети очень тщательно изучают эстонский язык, особенно старший ребенок. Ему уже 17 лет, и он решил состояться в эстонской политике. Для начала он стал волонтером на ближайших муниципальных выборах", - сказала Толстая.

Сама Толстая с тех пор, как покинула Россию, не интересуется политикой.

Второму сыну 10 лет, и он тоже собирается связать свою жизнь с Эстонией.

Плюсы Эстонии - сиг и "мышкотыркательный" интерфейс

Толстая также рассказала о своих кулинарных предпочтениях. "Из эстонской кухни мне нравится такая белая рыба, которая называется сиг", - отметила предприниматель.

Ведущие передачи поинтересовались, как идут дела у кинотеатра "Kosmos IMAX", поскольку на сеансах там обычно очень мало людей.

"Этот кинотеатр находится в отдельно стоящем здании, поэтому народ и не ломиться. А сейчас все современные кинотеатры строятся в торговых центрах. Но в целом все идет по плану. У "Космоса" все хорошо", - подчеркнула Толстая.

Из кинопродукции сама Толстая предпочитает смотреть комедии и мелодрамы.

По ее мнению, бизнес в Эстонии вести намного проще в плане технологичности. "Это такой мышкотыркательный интерфейс, который всем полезен и удобен", - отметила Толстая.

Когда Татьяна только приехала в Эстонию, то эта страна в сфере э-администрирования на голову опережала восточного соседа. Теперь же и в России появлись различные удобные электронные услуги, но, например, по-прежнему нет услуги цифровой подписи.

Справка "ТВоего вечера"

Татьяна Толстая переехала в Эстонию из Москвы в 2013 году вместе с двумя сыновьями. Произошло это почти случайно — как раз в это время на аукцион выставили таллиннский кинотеатр "Космос", который фирма Татьяны и выкупила. В стенах старого кинотеатра было решено создать первый в странах Балтии кинозал формата IMAX, который начал работу три года назад. С тех пор сеть Cinamon пополнилась кинотеатрами в Латвии и Литве. Через год и в Таллинне откроется мультиплекс этой сети — он расположится в строящемся на Петербургском шоссе торговом центре Т1.