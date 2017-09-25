Во вторник без осадков, +15..+19 ({{commentsTotal}})
В ближайшие сутки погоду в Эстонии определяет антициклон, центр которого смещается с Белого моря на юг Карелии.
Ночью малооблачная погода. Без осадков. Местами туман. Ветер восточных направлений 1-7 м/с, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 2..8, на побережье островов до 12 градусов.
Днем небольшая или переменная облачность. Без осадков. В первой половине дня местами возможен туман. Ветер восточных направлений 2-7 м/с, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 15..19°C.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)