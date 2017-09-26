Из-за работающих "по-черному" строителей государство в 2017 году не досчиталось 5,5 млн евро

Финансовый ущерб в размере 5,5 млн евро нанесли в этом государству строительные компании, которые выплачивают своим работникам зарплаты в конвертах.

Об этом во вторник, 26 сентября, сообщили утренние новости ETV+ со ссылкой на Postimees.

По словам заместителя руководителя отдела контроля Налогово-таможенного департамента Кайдо Лемендика, в вопросе так называемых "черных" зарплат строительный сектор всегда был самым проблемным, а в этому году ситуация еще больше ухудшилась из-за резко увеличившихся объемов строительства.

Поскольку строительный бум не проявляет признаков спада, то государство ужесточает проверки предприятий из этой сферы.

По словам Лемендика, по-прежнему много строителей, которые не внесены в регистр рабочей силы, и практически каждую неделю власти выявляют на строительных площадках граждан Украины, не имеющих даже разрешения на работу.