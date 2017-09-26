Букмекеры предрекают команде Клавана гостевую победу над "Спартаком"

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА британский "Ливерпуль", цвета которого защищает капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван, во вторник вечером сыграет в гостях против московского "Спартака".

Поединок начнется в 21:45 и пройдет на стадионе "Открытие арена" при аншлаге. Для "Спартака" этот матч будет первым домашним в Лиге чемпионов за последние пять лет, передают утренние новости ETV+.

По мнению ряда российских экспертов, с учетом игровых проблем москвичам будет сложно рассчитывать в этой встрече даже на ничью. Ведущие мировые букмекеры также отдают предпочтение "Ливерпулю", полагая, что подопечные Юргена Клоппа увезут из Москвы три очка.

По оценке британских СМИ, центральный защитник "красных" Рагнар Клаван начнет игру в запасе.

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Севильей" (2:2), а "Спартак" на выезде разошелся миром с "Марибором" (1:1).