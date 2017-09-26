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Партия "Зеленые Эстонии" поддержала проведение референдума в Каталонии ({{commentsTotal}})

Эстония
Флаги Каталонии в центре Барселоны.
Флаги Каталонии в центре Барселоны. Автор: AFP/Scanpix
Эстония

Во вторник, 26 сентября, непредставленная в Рийгикогу партия "Зеленые Эстонии" выступила с заявлением в поддержку запланированного на 1 октября референдума о независимости Каталонии от Испании.

"Очевидно, что напряженность между центральным правительством Испании и Каталонией стала слишком высокой. Проблемы не следует игнорировать, но нельзя и при помощи силовых методов подавлять деятельность избранных каталонцами представителей", - подчеркнул заместитель председателя партии "Зеленые Эстонии" Александр Лаане.

"Мы надеемся, что, несмотря на результаты референдума, между центральным правительством и Каталонией начнутся переговоры, которые будут уважать позицию каталонцев. Только с помощью переговоров можно найти мирный, удовлетворяющий обе стороны путь", - добавил Лаане.

Напомним, власти Испании назвали референдум незаконным и пообещали не допустить голосования. Полиция задержала нескольких каталонских чиновников и изъяла документы, предназначенные для проведения референдума.

Редактор: Сергей Михайлов

каталония"зеленые эстонии"референдум


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