За последний год доходы театров от продажи билетов выросли на 1,1 млн евро

Доходы действующих в Эстонии театров за последний год выросли на 10,7 млн евро. Поступления от продажи билетов при этом увеличились на 1 млн 176 тысяч евро.

Такие данные корреспондент портала rus.err.ee получил в Департаменте статистики, где отметили, что в 2016 году доходы театров составили 60,4 млн евро - это на 21% больше, чем в 2015 году.

При это почти 70% суммарных доходов театров - это дотации из бюджетов государства и местных самоуправлений.

От продажи билетов театры заработали в прошлом году 11,7 млн евро. Это примерно на 1 млн 176 тысяч евро больше, чем в 2015 году.

Выросли поступления от продажи билетов и в Русском театре Эстонии - на 23,8% до 375 373 евро (подробно о финансовых делах этого учреждения портал rus.err.ee писал в июне).

Расходы и инвестиции театров составили в прошлом году 54,2 млн евро. Из них свыше 32 млн - это затраты на рабочую силу.

Всего в Эстонии в 2016 году действовали 40 театров. Из них лишь 11 - государственные или городские. Но именно на их долю приходится свыше 90% расходов и доходов всех театров страны.

В целом театры Эстонии заверишили 2016 год в плюсе: доходы на 6 млн евро превысили расходы.