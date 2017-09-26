Отказывающиеся от системы "60 на 40" школы Таллинна хотят получить от государства 300 000 евро

На запуск пилотной программы, предусматривающей отказ от системы "60 на 40" в трех школах Таллинна, необходимо 300 000 евро.

С соответствующим ходатайством в Министерство образования обратился Департамент образования Таллинна, отмечая, что деньги следовало бы выделить не позднее декабря.

Проект предусматривает, что каждая из школ получит по 100 000 евро на реализацию идей, призванных существенно повысить уровень владения эстонским языком среди учеников 7-х - 9-х классов.

Речь идет о Линнамяэском русском лицее, Кесклиннаской русской гимназии и Ласнямяэской гимназии - школах, подавших в июне правительству Эстонии ходатайства о возвращении русского в качестве основного языка преподавания в гимназической ступени.

Наиболее подробную - на 28 страницах формата А4 - программу представила Ласнамяэская гимназия.

"Основные цели пилотного проекта – это качественное преподавание предметов без привязки к обязательному языку обучения, а также повышение в течение ближайших лет уровня знания эстонского языка. Сейчас образование в русской гимназии дает базу знания языка на уровень В2, что явно недостаточно для получения высшего образования в Эстонии. На примере трех школ мы хотим показать, что уровень знания эстонского языка можно повысить, при этом не должно пострадать качество преподавания предметов. В наших планах запустить этот пилотный проект с сентября текущего года", - говорил ранее вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Министр образования Майлис Репс в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" (ETV+) выражала надежду, что данные о положении дел в трех упомянутых гимназиях можно будет собрать за несколько месяцев.

"До 2018 года у нас, как мы надеемся, уже будет на руках определенная картина. Дальше я пойду с этой информацией в правительство, и кабинет решит: нужно ли делать исключения для той или иной гимназии или нет", - говорила она в конце июля.

Партнеры центристов по коалиции уже выступают против

Несмотря на то, что Центристская партия уверяет, что в данной ситуации речь идет не о смягчении, а об усилении языковых требований, поскольку выпускникам трех упомянутых гимназий придется сдавать экзамен на категорию С1, коалиционные партнеры уже выступили с критикой пилотного проекта.

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что IRL не поддерживает предоставления русским школам в порядке исключения возможности отказаться от системы 60/40 в преподавании предметов.

По словам Сеэдера, предоставление такого исключения будет неправильным сигналом.

"Для того, чтобы достичь более высокого уровня знания эстонского языка, мы разрешаем проводить обучение определенных предметов на русском языке – я не считаю это разумным и логичным", - сказал Сеэдер.

Социал-демократическая партия также подтвердила, что она не поддерживает предоставления таллиннским гимназиям возможности в виде исключения отказаться от системы 60/40 и проводить преподавание предметов на русском языке.

По оценке соцдемов, желание Центристской партии разрешить трем таллиннским гимназиям вместо перехода преподавания на эстонском языке продолжить преподавание на русском является частью личной предвыборной кампании вице-мэра Михаила Кылварта.

Окончательное решение по этому вопросу должно будет вынести правительство.