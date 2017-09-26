rus.err.ee

Отказывающиеся от системы "60 на 40" школы Таллинна получили от государства 300 000 евро ({{commentsTotal}})

Эстония
{{1506404940000 | amCalendar}}
Школьный урок.
Школьный урок. Автор: Reuters/Scanpix
Эстония

Министр образования и науки Майлис Репс и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подписали договор, согласно которому три таллиннские школы получат дополнительные средства на усиление преподавания эстонского языка в рамках пилотной программы, предусматривающий отказ этих школ от системы преподавания, при котором 60% учебной работы ведется на эстонском языке.

В этом году Линнамяэскому русскому лицею, Кесклиннаской русской гимназии и Ласнамяэской гимназии будет выделено по 100 000 евро, сообщило во вторник, 26 сентября, Министерство образования и науки.

Подписание документа состоялось на встрече в Кесклиннаской русской гимназии, в которой приняли участие представители министерства и администрации Таллинна, а также директора трех школ, изъявивших желание принять участие в программе.

В следующем году на реализацию пилотной программы каждой школе предполагается выделить уже по 250 000 евро, а еще 250 000 евро предусмотрено для финансирования совместной деятельности трех школ.

Школы смогут сами решать, как распоряжаться этими средствами с условием, что деятельность должна быть направлена на усиление преподавания эстонского языка и в ней могли бы принять участие все учащиеся и учителя школ.

По словам министра Майлис Репс, перед школами стоит серьезная задача – цель пилотной программы заключается в том, чтобы к концу основной школы учащиеся владели эстонским языком на уровне В2, а к концу гимназии – на уровне С1. "Мы инвестируем в то, чтобы улучшить владение эстонским языком нашими выпускниками. Посредством пилотной программы мы хотим помочь как можно большему числу выпускников в том, чтобы к концу гимназии они овладели эстонским языком на очень хорошем уровне. Мы имеем в виду как тех, кто примет непосредственное участие в пилотной программе, так и тех, кому принесет пользу обмен лучшими практиками и опытом в преподавании эстонского языка", - сказала министр.

Пилотная программа по изучению эстонского языка стартует осенью этого года и продлится шесть лет, до весны 2023 года.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, три таллиннские школы подали ходатайство в Министерство образования на выделение соответствующего финансирования.

Наиболее подробную - на 28 страницах формата А4 - программу представила Ласнамяэская гимназия. 

"Основные цели пилотного проекта – это качественное преподавание предметов без привязки к обязательному языку обучения, а также повышение в течение ближайших лет уровня знания эстонского языка. Сейчас образование в русской гимназии дает базу знания языка на уровень В2, что явно недостаточно для получения высшего образования в Эстонии. На примере трех школ мы хотим показать, что уровень знания эстонского языка можно повысить, при этом не должно пострадать качество преподавания предметов. В наших планах запустить этот пилотный проект с сентября текущего года", - говорил ранее вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Министр образования Майлис Репс в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" (ETV+) выражала надежду, что данные о положении дел в трех упомянутых гимназиях можно будет собрать за несколько месяцев.

"До 2018 года у нас, как мы надеемся, уже будет на руках определенная картина. Дальше я пойду с этой информацией в правительство, и кабинет решит: нужно ли делать исключения для той или иной гимназии или нет", - говорила она в конце июля.

Партнеры центристов по коалиции уже выступают против

Несмотря на то, что Центристская партия уверяет, что в данной ситуации речь идет не о смягчении, а об усилении языковых требований, поскольку выпускникам трех упомянутых гимназий придется сдавать экзамен на категорию С1, коалиционные партнеры уже выступили с критикой пилотного проекта.

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что IRL не поддерживает предоставления русским школам в порядке исключения возможности отказаться от системы 60/40 в преподавании предметов.

По словам Сеэдера, предоставление такого исключения будет неправильным сигналом.

"Для того, чтобы достичь более высокого уровня знания эстонского языка, мы разрешаем проводить обучение определенных предметов на русском языке – я не считаю это разумным и логичным", - сказал Сеэдер.

Социал-демократическая партия также подтвердила, что она не поддерживает предоставления таллиннским гимназиям возможности в виде исключения отказаться от системы 60/40 и проводить преподавание предметов на русском языке.

По оценке соцдемов, желание Центристской партии разрешить трем таллиннским гимназиям вместо перехода преподавания на эстонском языке продолжить преподавание на русском является частью личной предвыборной кампании вице-мэра Михаила Кылварта.

Редактор: Сергей Михайлов

60 на 40русская школа


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Спасение пилота.

ВВС стран Балтии и НАТО отработали спасение пилота в Руммуском карьере

Совместные учения ВВС Балтийских стран и НАТО стартовали во вторник в Руммуском карьере. По легенде военных учений, потерпел крушение истребитель. Вместе с норвежскими авиадиспетчерами эстонским службам предстояло определить местонахождение попавшего в беду пилота, а также поднять летчика из воды.

выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Татьяна Толстая

Предприниматель Татьяна Толстая: мой сын собирается стать эстонским политиком

Управляющий директор кинотеатров Cinamon Татьяна Толстая рассказала о том, что ее старший сын собирается стать эстонским политиком. Также предприниматель поведала о своем любимом блюде из эстонской кухни и том, чем бизнес по-эстонски отличается от ведения дел в России.

ЭКОНОМИКА
10:44

Stockmann предупредил об ухудшении годового результата из-за снижения продаж Lindex

10:31

Налоговики: из-за заправки топливом за границей Эстония потеряла с начала года 20 млн евро

09:23

В августе производство электроэнергии сократилось, потребление - выросло

25.09

В августе закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 58,7%

24.09

В августе грузооборот портов Эстонии упал на 3,5%

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
19:11

ВВС стран Балтии и НАТО отработали спасение пилота в Руммуском карьере

18:46

Соцсеть ВКонтакте даст денег авторам

18:20

Актуальная камера 26.09.2017 (18:00)

18:17

Отказывающиеся от системы "60 на 40" школы Таллинна получили от государства 300 000 евроОбновлено

18:14

В ООН обеспокоены поведением Иракского Курдистана

18:06

Эрдоган: курдский референдум может привести к этнической войне

17:24

Келли Сильдару не сможет поехать на Олимпиаду из-за травмы

17:22

В Иракском Курдистане прошел плебисцит о независимости

17:01

Осиновский: решения о всеобщем медстраховании будет принимать следующее правительство

16:59

Венгрия пообещала закрыть Украине дорогу в Европу

16:52

Сегодня завершается программа ЕС по расселению беженцев из Италии и Греции

16:23

Взрыв подзарядки для телефона вызвал в Лондонском метро легкую панику

16:07

На улице Вабаыхукооли в Таллинне начинаются ремонтные работы

16:02

На помытом Горхолле вновь проявились старые росписи, стены обещают очистить полностью

LIVE по четвергам в 12:00
Полезно знать

Топ читаемости
25.09

КаПо задержала в Нарве чиновника горуправы Тоомаса МягиОбновлено

12:47

В дебатах кандидатов из Силламяэ телезрители отдали победу Елене КоршуновойОбновлено

25.09

Предприниматель Татьяна Толстая: мой сын собирается стать эстонским политиком

21.09

В последние дни сентября в центре Таллинна ожидается транспортный коллапс

25.09

Канцлер права: постановления об обязательных соцуслугах в Нарве не соответствуют конституции

25.09

В Силламяэ жители домов на улице Виру встали на защиту орешника

18:17

Отказывающиеся от системы "60 на 40" школы Таллинна получили от государства 300 000 евроОбновлено

10:31

Налоговики: из-за заправки топливом за границей Эстония потеряла с начала года 20 млн евро

12:28

Следующим летом Nordica будет летать в Румынию и Македонию

25.09

В Маардуское озеро выпустят 500 мальков линя

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
17:01

Осиновский: решения о всеобщем медстраховании будет принимать следующее правительство

14:01

Ратас: налог на сладкие напитки будет введен не ранее 2019 года

12:41

Во вторник днем без осадков, +15..+19

25.09

Сегодня в Таллинне начинается международный фестиваль "Петербургский театральный сезон"

25.09

С середины октября лимит бесконтактных карточных платежей увеличится

25.09

Опрос: центристы выиграют выборы в Таллинне, но большинства в горсобрании не получат

25.09

Центр крови просит о помощи

25.09

Министры транспорта стран ЕС хотят обеспечить инвестиционную безопасность крупных проектов

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: