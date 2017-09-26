Министр образования и науки Майлис Репс и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подписали договор, согласно которому три таллиннские школы получат дополнительные средства на усиление преподавания эстонского языка в рамках пилотной программы, предусматривающий отказ этих школ от системы преподавания, при котором 60% учебной работы ведется на эстонском языке.

В этом году Линнамяэскому русскому лицею, Кесклиннаской русской гимназии и Ласнамяэской гимназии будет выделено по 100 000 евро, сообщило во вторник, 26 сентября, Министерство образования и науки.

Подписание документа состоялось на встрече в Кесклиннаской русской гимназии, в которой приняли участие представители министерства и администрации Таллинна, а также директора трех школ, изъявивших желание принять участие в программе.

В следующем году на реализацию пилотной программы каждой школе предполагается выделить уже по 250 000 евро, а еще 250 000 евро предусмотрено для финансирования совместной деятельности трех школ.

Школы смогут сами решать, как распоряжаться этими средствами с условием, что деятельность должна быть направлена на усиление преподавания эстонского языка и в ней могли бы принять участие все учащиеся и учителя школ.

По словам министра Майлис Репс, перед школами стоит серьезная задача – цель пилотной программы заключается в том, чтобы к концу основной школы учащиеся владели эстонским языком на уровне В2, а к концу гимназии – на уровне С1. "Мы инвестируем в то, чтобы улучшить владение эстонским языком нашими выпускниками. Посредством пилотной программы мы хотим помочь как можно большему числу выпускников в том, чтобы к концу гимназии они овладели эстонским языком на очень хорошем уровне. Мы имеем в виду как тех, кто примет непосредственное участие в пилотной программе, так и тех, кому принесет пользу обмен лучшими практиками и опытом в преподавании эстонского языка", - сказала министр.

Пилотная программа по изучению эстонского языка стартует осенью этого года и продлится шесть лет, до весны 2023 года.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, три таллиннские школы подали ходатайство в Министерство образования на выделение соответствующего финансирования.

Наиболее подробную - на 28 страницах формата А4 - программу представила Ласнамяэская гимназия.

"Основные цели пилотного проекта – это качественное преподавание предметов без привязки к обязательному языку обучения, а также повышение в течение ближайших лет уровня знания эстонского языка. Сейчас образование в русской гимназии дает базу знания языка на уровень В2, что явно недостаточно для получения высшего образования в Эстонии. На примере трех школ мы хотим показать, что уровень знания эстонского языка можно повысить, при этом не должно пострадать качество преподавания предметов. В наших планах запустить этот пилотный проект с сентября текущего года", - говорил ранее вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Министр образования Майлис Репс в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" (ETV+) выражала надежду, что данные о положении дел в трех упомянутых гимназиях можно будет собрать за несколько месяцев.

"До 2018 года у нас, как мы надеемся, уже будет на руках определенная картина. Дальше я пойду с этой информацией в правительство, и кабинет решит: нужно ли делать исключения для той или иной гимназии или нет", - говорила она в конце июля.

Партнеры центристов по коалиции уже выступают против

Несмотря на то, что Центристская партия уверяет, что в данной ситуации речь идет не о смягчении, а об усилении языковых требований, поскольку выпускникам трех упомянутых гимназий придется сдавать экзамен на категорию С1, коалиционные партнеры уже выступили с критикой пилотного проекта.

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что IRL не поддерживает предоставления русским школам в порядке исключения возможности отказаться от системы 60/40 в преподавании предметов.

По словам Сеэдера, предоставление такого исключения будет неправильным сигналом.

"Для того, чтобы достичь более высокого уровня знания эстонского языка, мы разрешаем проводить обучение определенных предметов на русском языке – я не считаю это разумным и логичным", - сказал Сеэдер.

Социал-демократическая партия также подтвердила, что она не поддерживает предоставления таллиннским гимназиям возможности в виде исключения отказаться от системы 60/40 и проводить преподавание предметов на русском языке.

По оценке соцдемов, желание Центристской партии разрешить трем таллиннским гимназиям вместо перехода преподавания на эстонском языке продолжить преподавание на русском является частью личной предвыборной кампании вице-мэра Михаила Кылварта.