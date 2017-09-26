rus.err.ee

Отказывающиеся от системы "60 на 40" школы Таллинна просят у государства 300 000 евро ({{commentsTotal}})

Эстония
Школьный урок.
Школьный урок. Автор: Reuters/Scanpix
Эстония

На запуск пилотной программы, предусматривающей отказ от системы "60 на 40" в трех школах Таллинна, необходимо 300 000 евро.

С соответствующим ходатайством в Министерство образования обратился Департамент образования Таллинна, отмечая, что деньги следовало бы выделить не позднее декабря.

Проект предусматривает, что каждая из школ получит по 100 000 евро на реализацию идей, призванных существенно повысить уровень владения эстонским языком среди учеников 7-х - 9-х классов.

Речь идет о  Линнамяэском русском лицее, Кесклиннаской русской гимназии и Ласнямяэской гимназии - школах, подавших в июне правительству Эстонии ходатайства о возвращении русского в качестве основного языка преподавания в гимназической ступени. 

Наиболее подробную - на 28 страницах формата А4 - программу представила Ласнамяэская гимназия. 

"Основные цели пилотного проекта – это качественное преподавание предметов без привязки к обязательному языку обучения, а также повышение в течение ближайших лет уровня знания эстонского языка. Сейчас образование в русской гимназии дает базу знания языка на уровень В2, что явно недостаточно для получения высшего образования в Эстонии. На примере трех школ мы хотим показать, что уровень знания эстонского языка можно повысить, при этом не должно пострадать качество преподавания предметов. В наших планах запустить этот пилотный проект с сентября текущего года", - говорил ранее вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Министр образования Майлис Репс в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" (ETV+) выражала надежду, что данные о положении дел в трех упомянутых гимназиях можно будет собрать за несколько месяцев.

"До 2018 года у нас, как мы надеемся, уже будет на руках определенная картина. Дальше я пойду с этой информацией в правительство, и кабинет решит: нужно ли делать исключения для той или иной гимназии или нет", - говорила она в конце июля.

Партнеры центристов по коалиции уже выступают против

Несмотря на то, что Центристская партия уверяет, что в данной ситуации речь идет не о смягчении, а об усилении языковых требований, поскольку выпускникам трех упомянутых гимназий придется сдавать экзамен на категорию С1, коалиционные партнеры уже выступили с критикой пилотного проекта.

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что IRL не поддерживает предоставления русским школам в порядке исключения возможности отказаться от системы 60/40 в преподавании предметов.

По словам Сеэдера, предоставление такого исключения будет неправильным сигналом.

"Для того, чтобы достичь более высокого уровня знания эстонского языка, мы разрешаем проводить обучение определенных предметов на русском языке – я не считаю это разумным и логичным", - сказал Сеэдер.

Социал-демократическая партия также подтвердила, что она не поддерживает предоставления таллиннским гимназиям возможности в виде исключения отказаться от системы 60/40 и проводить преподавание предметов на русском языке.

По оценке соцдемов, желание Центристской партии разрешить трем таллиннским гимназиям вместо перехода преподавания на эстонском языке продолжить преподавание на русском является частью личной предвыборной кампании вице-мэра Михаила Кылварта.

Окончательное решение по этому вопросу должно будет вынести правительство.

Редактор: Сергей Михайлов

60 на 40русская школа


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Говоря о воспитании детей, важно не только что мы делаем, но и как мы это делаем.

Психолог: детей лучше хвалить не за личность, а за поступки

По словам психолога Романа Крылова, если говорить о воспитании, то детей безусловно надо и хвалить, и высказывать им критику. Но важно не только, что мы делаем, но и как мы это делаем. Хвалить ребенка, особенно мальчика, лучше за усилия, а не за то, что хорошо получается само собой. А высказав критику, нужно после этого обязательно подчеркнуть достоинства и сильные стороны ребенка.

выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Юлле Мадизе не видит перспектив у скандального законопроекта EKRE.

Юлле Мадизе: отобрать у неграждан право голоса на местных выборах невозможно

Канцлер права Юлле Мадизе не видит никаких перспектив у разработанного Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроекта, согласно которому право голосовать на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии и постоянно проживающих в стране граждан ЕС. По ее словам, невозможно лишить обладателей "серых" паспортов и граждан третьих стран права участвовать в выборах в местные органы самоуправления.

ЭКОНОМИКА
25.09

В августе закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 58,7%

24.09

В августе грузооборот портов Эстонии упал на 3,5%

23.09

ЕС и США подписали соглашение о требованиях к надежности страхования

22.09

Фирма Олега Осиновского поставит поезда Elron на российские колеса

22.09

Жители Эстонии потратили в августе 10 млн евро на новые мобильные телефоны

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
13:38

Психолог: детей лучше хвалить не за личность, а за поступки

12:47

В дебатах кандидатов из Силламяэ телезрители отдали победу Елене КоршуновойОбновлено

12:41

Во вторник днем без осадков, +15..+19

12:28

Следующим летом Nordica будет летать в Румынию и Македонию

12:13

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

11:58

Предложение EKRE снизить плату за место в детском саду не нашло поддержки Рийгикогу

11:49

В выходные жители спальных районов могут сдать опасные отходы

11:43

Рийгикогу утвердил запрет на использование диких животных в цирках

11:31

Еще одна принятая по квоте семья беженцев вовремя не вернулась в Эстонию

11:14

Городской чиновник: Сависаар никак не был связан с недвижимостью дочери Кунмана

10:58

Юхан Кивиряхк прогнозирует центристам не более 34 мест в горсобрании Таллинна

10:44

Stockmann предупредил об ухудшении годового результата из-за снижения продаж Lindex

10:42

Фирма SEBE закроет два маршрута на линии Нарва - Кохтла-Ярве

10:31

Налоговики: из-за заправки топливом за границей Эстония потеряла с начала года 20 млн евро

LIVE по четвергам в 12:00
Полезно знать

Топ читаемости
25.09

КаПо задержала в Нарве чиновника горуправы Тоомаса МягиОбновлено

12:47

В дебатах кандидатов из Силламяэ телезрители отдали победу Елене КоршуновойОбновлено

25.09

Канцлер права: постановления об обязательных соцуслугах в Нарве не соответствуют конституции

25.09

Фонд интеграции начал регистрацию на бесплатные курсы госязыкаОбновлено

25.09

Предприниматель Татьяна Толстая: мой сын собирается стать эстонским политиком

25.09

Опрос: центристы выиграют выборы в Таллинне, но большинства в горсобрании не получат

25.09

В Маардуское озеро выпустят 500 мальков линя

25.09

В Идаской префектуре создадут отряд быстрого реагирования: работу получат 25 бойцов

25.09

Опрос: центристы уверенно выиграют выборы в четырех из восьми районов Таллинна

25.09

Приговоренный к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы может выйти на свободу досрочно

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:41

Во вторник днем без осадков, +15..+19

25.09

Сегодня в Таллинне начинается международный фестиваль "Петербургский театральный сезон"

25.09

С середины октября лимит бесконтактных карточных платежей увеличится

25.09

Опрос: центристы выиграют выборы в Таллинне, но большинства в горсобрании не получат

25.09

Центр крови просит о помощи

25.09

Министры транспорта стран ЕС хотят обеспечить инвестиционную безопасность крупных проектов

24.09

На следующей неделе полиция усилит проверку пассажиров и транспортных средств

24.09

Уменьшится бюрократия при регистрации рождения или смерти человека

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: