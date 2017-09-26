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Украина призывает не пускать Россию на Олимпиаду в Корею ({{commentsTotal}})

Спорт
Медали Олимпиады в Пхенчхане
Медали Олимпиады в Пхенчхане Автор: Reuters/Scanpix
Спорт

Национальный антидопинговый центр Украины призвал отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, передает во вторник, 26 сентября, служба новостей "Радио 4".

"Министерство молодежи и спорта и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждают грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне", - отмечается в заявлении.

На прошлой неделе недопуск России к Олимпиаде-2018 поддержало и Эстонское антидопинговое агентство.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Редактор: Сергей Михайлов

олимпиада-2018


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