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Эстония создала веб-портал о санкциях ЕС ({{commentsTotal}})

Председательство в ЕС
Председательство в ЕС

Министерство иностранных дел создало в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС интернет-портал, где все желающие могут получить текущую информацию о применяемых в ЕС санкциях.

"В отличие от внешнеполитических заявлений санкции напрямую обязывают предпринимателей и граждан стран-членов воздерживаться от определенных действий. Поэтому важно, чтобы общественность знала, какие обязанности сопряжены с санкциями для частного и публичного сектора ЕС, – сообщили в МИДе. – Сейчас нет возможности быстро и легко находить информацию. Она записана в сотнях сложных правовых актов, для поиска обновленных версий которых нужны специальные знания и на поиск которых уходит много времени".

"Эта ситуация приводит к проблемам в применении санкций по всему ЕС. Из-за чрезмерной осторожности, сопровождающей незнание, не заключаются и такие сделки с третьими странами, которые не противоречат санкциям", – отмечается в сообщении МИД.

"Кроме того, как предпринимателям, так и чиновникам во всех странах ЕС и Брюсселе каждый день приходится обрабатывать одинаковые запросы о том, где найти информацию, какие санкции действуют, в отношении каких лиц следует применять санкции и так далее".

ЕС все чаще использует санкции в своей общей внешней политике и политике безопасности. Сейчас ЕС применяет режим около 40 санкций, введенных Советом безопасности ООН или Советом ЕС. Цель портала – в цифровой, дружественной пользователю и понятной форме передавать текущую информацию о применяемых ЕС санкциях, сообщило министерство.

Портал решает связанные с получением информации проблемы, приближает внешнюю политику к гражданину и помогает сделать политику санкций ЕС более прозрачной, понятной и эффективной, сообщило министерство.

Портал санкций ЕС (EU Sanctions Map) станет публично доступным в конце этой недели, когда в Таллинне пройдет саммит ЕС в дигитальной сфере.

После завершения председательства Эстония передаст администрацию портала Еврокомиссии.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

санкции есинтернет-портал


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