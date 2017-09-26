Налоговики: из-за заправки топливом за границей Эстония потеряла с начала года 20 млн евро

В Налогово-таможенном департаменте считают, что из-за того, что транспортные предприятия стали больше заправлять автомобили за пределами Эстонии, государство потеряло в этом году 20 млн евро.

"На основании поступивших в Налогово-таможенный департамент данных о возврате налога с оборота, объем заправок местных транспортных предприятий за пределами Эстонии за год составил 100 млн литров", – сказал руководитель инфоотдела департамента Янек Лейс.

С конца прошлого года заправка за пределами Эстонии увеличилась приблизительно на 40 млн литров, передает ERR Uudised. "На основании этих данных мы оцениваем налоговый ущерб от заправки за границей в 20 млн евро, что также соответствует летнему экономическому прогнозу Министерства финансов", – отметил он.

"При оценке влияния заправки за пределами Эстонии следует учитывать, что и до 2017 и 2106 года эстонские транспортные предприятия в большом объеме заправлялись за границей, выполняя заказные зарубежные перевозки. Важно различать, насколько увеличился объем заправок за пределами Эстонии", – сказал Лейс.

Профсоюзы эстонского транспортного сектора сообщили в понедельник, что, по их оценке, из-за высоких акцизов на топливо Эстония потеряла в этом году налогов на 50 млн евро. В совместном заявлении Министру финансов и экономики отмечается, что сектор транспортных перевозок в результате решений государства потерял конкурентоспособность и больше не жизнеспособен, а также что в этом году в соседних государствах фирмы заправили почти 100 млн литров топлива.

Министерство финансов: разница в цене дизеля с Латвией снижается

По мнению представителей Министерства финансов, разница в стоимости дизельного топлива в Эстонии и Латвии сокращается, из-за чего снижается и стимул заправляться в других странах.

"Министерство финансов в своем прогнозе учло влияние заправки за границей, и поскольку запланированное в будущем году повышение акциза на дизельное топливо отменили, то ожидается сокращение разницы в цене с Латвией", – сказала советник отдела связей с общественностью Министерства финансов Сийри Суутре BNS.

"Согласно последнему прогнозу Министерства финансов, ожидаемый доход государства от акциза на топливо следующий: если в прошлом году поступило 506 млн евро, то в этом году – 530 млн евро, в следующем – 581 млн евро, в 2019 году – 602 млн, в 2020 году – 622 млн, в 2021 году – 634 млн евро", – добавила она.

Суутре отметила, что сообщение профсоюзов предприятий транспортного сектора о том, что Эстония потеряла от заправок за границей 50 млн евро, некорректно, так как оно учитывает только негативное влияние приграничной торговли, но не учитывает дополнительные доходы от акциза, поступающего от топлива, покупаемого в Эстонии.

Акциз на дизельное топливо в Эстонии с 2017 года на 15,2 цента выше, чем в Латвии. Такая же разница между стоимостью дизеля в розничной продаже в Эстонии и Латвии, но в последующие годы ожидается снижение разницы в цене дизеля из-за уравнивания акцизов.