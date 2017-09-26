Stockmann предупредил об ухудшении годового результата из-за снижения продаж Lindex ({{commentsTotal}})
Финский торговый концерн Stockmann снизил прогноз по продажам из-за того, что продажи дочерней компании Lindex не оправдали ожиданий.
Продажи Lindex в первой половине текущего года отстали от прошлогодних, передает YLE. В прошлом году продажи Lindex увеличились на 10 млн евро и достигли 55 млн евро.
По прогнозу Stockmann, финансовый результат концерна остается примерно на прошлогоднем уровне, или же несколько сократится.
В феврале Stockmann прогнозировал рост прибыли на текущий год.
Редактор: Ирина Киреева