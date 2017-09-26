Юхан Кивиряхк прогнозирует центристам не более 34 мест в горсобрании Таллинна

На предстоящих в октябре местных выборах центристы могут получить в Таллинне от 32 до 34 мандатов, прогнозирует социолог Юхан Кивиряхк.

Как передает во вторник, 26 сентября, служба новостей "Радио 4", об этом он заявил, комментируя результаты сентябрьского исследования политических предпочтений избирателей, который провела фирма Turu-uuringud по заказу новостной редакции ERR.

"Мы проанализировали предстоящие выборы в Таллиннское городское собрание в контексте восьми столичных избирательных округов. Многое будет зависеть от того, как на выборах выступят небольшие избирательные списки. В первую очередь те, которые не сумеют преодолеть пятипроцентный барьер, но получат достаточно большое число голосов. Тогда эти голоса будут перераспределятся и в выигрышной позиции окажется уже Центристская партия", - объяснил Кивиряхк.

"Определенные шансы на получение абсолютного большинства мест в горсобрании - то есть не менее 40 мандатов - у Центристской партии все же остаются. До выборов более двух с половиной недель, у центристов мощный пропагандистский аппарат - Таллиннское телевидение, городские газеты - за счет этого можно повлиять на предпочтения избирателей", - добавил социолог Юхан Кивиряхк.

В депутатский корпус Таллиннского городского собрания входят 79 человек.