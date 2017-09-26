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Городской чиновник: Сависаар никак не был связан с недвижимостью дочери Кунмана ({{commentsTotal}})

Эстония
Эдгар Сависаар.
Эдгар Сависаар. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Дававшая во вторник показания на процессе по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара в Харьюском уездном суде заведующая департаментом городского планирования Таллинна Ану Халлик-Юргенстейн сказала, что мэр Таллинна Сависаар никак не был связан с проблемной недвижимостью дочери бизнесмена Велло Кунмана.

Связанный с Кунманом эпизод касается происходившего на строительном объекте по адресу Сихи, 108 в 2014 и 2015 году. Халлик-Юргенстейн сказала, что услышала об объекте Кунмана в 2014 году, когда в его отношении составили условия проектирования и разрешение на строительство. В соответствии с ними следовало сохранить расположенное на участке представляющее ценность здание и была разрешена пристройка, но поскольку строитель не следовал проекту, работы были прекращены. "Сообщение о нарушении поступило городу благодаря жалобам соседей", – отметила Халлик-Юргенстейн и добавила, что вслед за этим представитель города осмотрел объект и было составлено предписание.

По словам Халлик-Юргенстейн, с ней связался отец владелицы объекта, бизнесмен Велло Кунман, который спросил о перспективах объекта. По словам Халлик-Юргенстейн, она сообщила Кунману, что, поскольку проект был существенным образом нарушен, скорее всего, потребуют сноса. Халлик-Юргенстейн сказала, что эта тема вызвала в то время оживленное внимание в СМИ, и добавила, что из-за повышенного интереса ей пришлось заниматься этой темой больше обычного. "Я не каждым незаконным сооружением столько занималась лично", – сказала она.

Она вспомнила, что владельцу объекта выписали штраф на 2000 евро, и владелец его уплатил. Вслед за этим город занял позицию, что следует частично снести незаконно построенное здание и восстановить снесенное ценное здание. По словам Халлик-Юргенстейн, представители города посетили объект и в начале 2015 года, когда стало ясно, что на объекте больше не ведется строительство. "Я подписала окончательное распоряжение о сносе в мае прошлого года", – сказала она.
По ее словам, она встречалась с Кунманом только один раз и не встречалась с Виллу Рейльяном. Халлик-Юргенстейн также отметила, что проинформировала о происходящем и бывшего в то время вице-мэром Таави Ааса, который согласился со всеми решениями департамента городского планирования.

По словам Халлик-Юргенстейн, мэр Таллинна Эдгар Сависаар никак не участвовал в истории с объектом на улице Сихи, но его подчиненный Эрки Корп прислал ей письмо, где указывалось на серьезное нарушение на объекте и необходимость сноса здания, но давалось понять, что окончательное решение по этому вопросу примет Таави Аас. Халлик-Юргенстейн добавила, что показала это письмо и Аасу и больше не уделяла ему внимания.

Обвинение рассматривает случай с объектом на улице Сихи в связи с попыткой экс-министра Виллу Рейльяна дать Сависаару взятку, чтобы тот помог решить проблемы со строительством дочери Кунмана.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

дело сависааракунман


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