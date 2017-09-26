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Еще одна принятая по квоте семья беженцев вовремя не вернулась в Эстонию ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
Эстония

На этой неделе еще одна принятая Эстонией в рамках миграционной программы ЕС семья беженцев превысила срок пребывания за пределами страны.

По данным МВД, в понедельник срок в 90 дней превысила сирийская семья из трех человек, прибывшая в Эстонию в мае. Семья прибыла в Эстонию из Греции, ее поселили в Тарту, передает во вторник, 26 сентября, Балтийская служба новостей.

По состоянию на конец сентября срок пребывания за пределами Эстонии превысили 16 принятых по квоте семей беженцев, то есть 74 человека.

Кроме того, в Эстонии сейчас не находятся две семьи беженцев, в общей сложности 11 человек. Они пока не превысили срок в 90 дней.

Таким образом, всего сейчас за пределами Эстонии находится 18 принятых по квоте семей беженцев, в общей сложности 85 человек.

Эстонию официально покинула иракская семья, добровольно вернувшаяся на родину. Семья прибыла в Эстонию в марте прошлого года и стала первой принятой в Эстонии в рамках миграционной программы семьей. Семья вернулась на родину в рамках программы Varre Международной организации по миграции (IOM).

На данный момент в рамках миграционной программы ЕС Эстония приняла 161 человека.

Получающие международную защиту лица имеют право в течение 180 дней до 90 дней путешествовать по ЕС. При превышении этого срока прекращаются выплаты семейного пособия. В других странах ЕС они не могут работать или получать пособия. По возвращении в Эстонию они по-прежнему обладают правом на услуги опорного лица и возможностью продолжать изучение языка.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.

Редактор: Сергей Михайлов

Источник: BNS

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