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LIVE в 19:30: ETV+ отпразднует свой день рождения концертом в прямом эфире ({{commentsTotal}})

Культура
День рождения ETV+
День рождения ETV+ Автор: ERR
Культура

28 сентября исполнилось два года с момента запуска эстонского телеканала на русском языке ETV+. Свой день рождения телеканал отметит 30 сентября в 19:30 в прямом эфире в компании музыкальной группы PX Band, отмечающей в этом году 20 лет творческой деятельности. Прямую трансляцию можно посмотреть и на портале rus.err.ee.

Ведущие, гости эфира и все, кто работают за кадром, соберутся в концертном зале Национального общественно-правового телерадиовещания в Таллинне, чтобы послушать известные хиты и встретиться с любимыми героями экрана.

С места празднования будет вестись прямая трансляция в эфире телеканала ETV+, на портале www.etvpluss.ee, rus.err.ee, а также в социальной сети Facebook.

Ведущие вечера Мария Павлова, Петр Сушков и Анна Сапроненко. 

Редактор: Дина Малова

etv+


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